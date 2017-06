Ja çfarë duhet të konsumoni për të djegur sa më shumë kalori

Dietat dhe palestra nuk po japin rezultatet që doni të arrini?

Nëse me të vërtetë mendoni që keni probleme me kilogramët e tepërt shtojini ditës tuaj këto pije të thjeshta, ushqyese dhe të shijshme të cilat do t’ju ndihmojnë të digjni shtresat e tepërta yndyrore.

Qumështi i skremuar

Përmbajtja e lart e proteinave bën që të ndihmi të kënaqur, ndërsa e hollon edhe belin. Hulumtimi i publikuar në revistën amerikane “Clinical Nutrition”, thotë që personat të cilët konsumojnë mesatarisht 300 ml qumësht më shpejt dhe më lehtë humbin në peshë, për dallim nga ata që pinë vetëm gjysmë gote qumësht.





Uji

Sipas studimit të Virginia Tech University, vetëm dy gota ujë para ushqimit do t’ju ndihmojnë që të humbni më lehtë në peshë. Pyeteni se si? Uji do t’ju ngopë mjaftueshëm, ashtu që do të mund të hani më pak ushqim. Ata që gjatë dietës kanë përdorur këtë teknikë, kanë humbur më shumë kalori dhe kilogramë se ata që nuk janë shërbyer me këtë truk.





Çaji i gjelbër

Çaji i gjelbër është arma më e mirë në luftën kundër shtresave yndyrore. Çaji është i pasur me katehine, që janë antioksidantë natyralë, ndërsa veprimi i tij i dobishëm është vërtetuar në shumë hulumtime. Ky superpërbërës i çajit të gjelbër shpejton metabolizmin, rrit djegien e kalorive dhe shkrin shtresat yndyrore.





Banane shake

Zgjidhja e duhur dhe zëvendësimi i duhur janë bananet. Përzieni bananen me gjysmë lëngu portokalli dhe jogurt. Kjo pije është jashtëzakonisht e pasur me kalium, ndërsa është dëshmuar që shkrin kilogramët. Këtë e mbështet edhe studimi i Harvardit, i cilit tregon lidhjen e fortë në mes jogurtit dhe shpenzimit të lartë të kalorive.





Kafja

Kafeina redukton oreksin, shpejton metabolizmin dhe çka është shumë e rëndësishme na jep energji. Do të jeni më aktiv dhe më shpejt do të humbni në peshë. Hulumtimet zbulojnë edhe një të dhënë interesante, njerëzit që para trajnimit pinë kafe janë në gjendje të ushtrojnë më gjatë dhe më shumë.





Lëngu i perimeve

Perimet kanë përmbajtje të lart të fibrave, çka na bën të ngopur. Po ashtu, janë të pasura me kalium, përbërësin kryesor në kontrollimin e peshës. Rekomandimi është që të merrni lëng të perimeve me përmbajtje të ulët të natriumit, pasi që kripa e tepër mund të nxisë fryrje në stomak.