Apple do të hedhë në treg një iPad me përmasë të re – 10.5 inch. Modeli i ri do të nisë me një çmim 649 dollarë për 64GB dhe deri në 949 dollarë për 512 GB.





iPad i ri do të përfshijë dhe tipare e specifikime të tjera si një ekran më i mirë, procesor më i shpejtë, aftësinë për të bërë multitasking mes aplikacioneve dhe të njëjtën kamera si në iPhone 7. Modeli i ri do të dalë në treg të Hënën.