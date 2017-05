Federata Pan Shqiptare e Amerikës “VATRA” me seli në New York, promovon librin “Në Hap me RUGOVËN” të autorit: Adnan MEROVCI me 7 Maj 2017, ora 5.00 PM në Royal Regency Hotel, në adresën 165 Tuckahoe Rd, Yonkers, New York 10710.





PROGRAMI I PROMOVIMIT





1. Hapja e veprimtarisë promovuese dhe moderimi nga Zv/Kryetari i Vatrës Agim Rexhaj.

2. Shfaqja e Filmit Dokumentar: “Një dekadë (1989-1999) në 18 minuta”, të autorit Adnan MEROVCI!

3. Fjala e Kryetarit të VATRËS, Dr. Gjon BUÇAJ;

4. Kumtesë nga Frank SHKRELI"DR. IBRAHIM RUGOVA: NJË BURRË SHTETI NDRYSHE QË BËRI MIQ PËR KOMBIN SHQIPTAR"

5- Kumtesë nga Sinan KAMBERAJ"10 Vjet vetmi e Kosovës"

6- Kumtesë nga Idriz LAMAJ" ZËRI I AMERIKËS" NË HAP ME RUGOVËN"

7-Kumtesë nga Dalip GRECA:" NË HAP ME RUGOVËN", SI DËSHMI E RUGOVIZMIT.

8-Për pjesmarrësit shfaqet Video Spot e Këngës “Kosova Calls for Peace”, e realizuar nën bekimin e Presidentit RUGOVA dhe në regji të Adnan MEROVCIT!

9- Fjala e autorit, Adnan MEROVCI

10- Bashkëbisedim i Adnana Merovcit me pjesmarrësit-Pyetje- Përgjigje- Vlerësime.