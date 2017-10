Interesante! “Seksi vjedhurazi” po përhapet në masë, e dini çfarë është?

Të folurit rreth seksit është tabu për ju?!

Kur flitet për seksin e sigurt, zakonisht bëhet fjalë për prezervativin. Kjo për shkak se prezervativët janë provuar si mjeti më efektiv për të parandaluar sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Sigurisht edhe shtatzëninë. Por një studim i publikuar së fundmi thotë se një trend i ri seksual po njeh rritje. Ai njihet me emrin “vjedhurazi”. Kjo ndodh kur meshkujt që mbajnë prezervativ, e heqin atë në mënyrë sekrete gjatë seksit, pa miratimin e partneres. Studiuesja Alexandra Brodsky, thotë se gjithmonë e më shumë femra po kërkojnë ndihmë pasi kanë rënë viktimë e këtij trendi. Në disa vende, aplikimi i këtij trendi mund t’ju dërgojë edhe në burg. Në Zvicër një person u dënua me burg pasi e kishte hequr prezervativin vjedhurazi gjatë seksit me partneren.