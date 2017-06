Integriteti dhe Transparenca kundër Korrupsionit

Institucionet supreme të auditimit (SAI-t) konsiderohen sot në botë si një faktor sigurie brenda sistemit të menaxhimit të financave publike dhe kanë role dhe përgjegjësi të mëdha për parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit financiar dhe korrupsionit, së bashku dhe në sinergji me institucionet e tjera ligjzbatuese të vendit. SIGMA(Mbështetja për Përmirësim në Qeverisje dhe Menaxhim), Nisma e Përbashkët e BE dhe OECD-se, ia ka dalë për 25 vjet rresht të japë një kontribut të çmuar në fusha si planifikimi strategjik i reformës në administratën publike, menaxhimi financiar publik, auditimi i jashtëm, përgjegjshmëria publike, etj., në vendet kandidate dhe aspiruese për anëtarësim në BE, në vendet e Afrikës veriore, Ukrainë, etj. E falënderojmë veçanërisht këtë Program të suksesshëm për ndihmën e madhe dhënë reformës në administratën publike dhe në menaxhimin e financave publike në vendin tonë. 15 vite më parë, në vitin 2002, SIGMA, në një studim për performancën e institucionit tonë, shprehej se “KLSH duhet të jetë një agjent i ndryshimit, dhe jo spirancë që tërhiqet zvarrë”.Ndërsa në parimet e njohura të SIGMA-s mbi reformën në administratën publike, të botuara në nëntor 2014, në kapitullin e Menaxhimit Financiar Publik, Parimi i 15-të thotë: “Pavarësia, mandati dhe organizimi i SAI-t janë vendosur dhe mbrojtur nga kuadri kushtetues dhe ligjor dhe respektohen në praktikë”.Dy shtyllat kryesore në punën tonë si institucioni më i lartë i auditimit publik në këto pesë vite 2012-2017 kanë qenë:





1. përmirësimi i qeverisjes publike nëpërmjet thellimit të luftës ndaj korrupsionit dhe mashtrimit financiar, si dhe





2. reforma tërësore strukturore, organizative dhe funksionale për modernizimin e institucionit.