Instagram nuk ndalet, sjell risinë e re që të gjithë prisnim!

Pasi lajmëroi se do të sjellë opsionin“favorites”, një mënyrë krejtësisht e re për të shpërndarë fotografi me grupe të caktuara njerëzish, rrjeti social më i madh për shpërndarjen e fotografive, Instagram, ka sjellë një risi tjetër. Përditësimi më i ri do të ndryshojë mënyrën se si ndjekësit lejohen t'u përgjigjen postimeve që bëjnë ndjekësit e tij në “story”. Përdoruesit tani do të jenë në gjendje t'i përgjigjen një historie të veçantë gjatë përdorimit të aplikacionit, me një foto ose video. Tipari i ri do të futet në të dy përdoruesit e iOS dhe Android duke filluar që sot, sipas Instagram.