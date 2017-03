Impianti i gjoksit shkakton kancer. Zyrtare: Në Amerikë u prekën 350 gra, 9 humbën jetën

Zyrtarët e shëndetësisë së SHBA-ve konfirmojnë faktin e tmerrshëm se impianti i gjirit shkakton kancer. Më shumë se 350 gra kanë rezultuar me këtë sëmundje pas kryerjes se implantit të gjirit, ndërsa 9 prej tyre kanë gjetur vdekjen. Të dhënat shqetësuese janë bërë publike nga FDA (Administrata e Ushqimit dhe Barnave) që është përgjegjëse për mbrojtjen e shëndetit public. Drejtuesit e saj raportuan një ditë më parë se këto gra kanë gjetur vdekjen vetëm në pak kohë, duke nisur që nga 1 shkurt i vitit 2017. Dëshmitë janë të mjaftueshme që studiuesit të pranojnë një lidhje të qartë në mes të implantit të silikonit dhe anaplastikës të shkaktuar nga qelizat e mëdha të Limfomës (ALCL), një kancer i gjakut. Ky fakt bëhet publik gjashtë vjet pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi për një lidhje të impiantit me shkaktimin e sëmundjes vdekjeprurëse. Konfirmimi vjen pasi agjencia federale ka marrë raporte nga 359 femra të cilat pretenduan një lidhje mes implantit të kryer dhe diagnostikimin e tyre me anaplastikë një formë e rrallë e Limfome.