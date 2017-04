Ilir Meta: "Reforma në arsim e pasuksesshme"

Kryetari i LSI-së, Ilir Meta mori pjesë në prezantimin e projektit për arsimin “Edukim cilësor, familje e shëndetshme”





Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, z. Ilir Meta mori pjesë në prezantimin e projektit për arsimin të LSI-së “Edukim cilësor, familje e shëndetshme”. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe kryetarja e LRI-së, Floida Kërpaçi, deputetja e LSI-së, Kejdi Mehmetaj, Zv.Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Nora Malaj, kryetari i Komisionit për Arsimin, Inovacionin dhe Shkencën në LSI, Dr. Jorgaq Kaçani, Prof. Shezai Rrokaj, etj.





Në fjalën e mbajtur para të rinjve të shumtë në këtë takim Meta tha se debati mbi arsimin po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm pasi ndjejmë ende mangësi serioze të akumuluara përgjatë gjithë periudhës së tranzicionit dhe për shkak të një fiktiviteti skandaloz në të kaluarën. Kryetari i LSI-së theksoi se janë bërë disa përpjekje të cilat, duhet të kishin qenë më solide dhe më të suksesshme.





Fjala e plotë e z. Ilir Meta

Sot shpalosim disa prej ideve kryesore tonat për zhvillimin dhe modernizimit të sistemit arsimor në vend. Jam shumë i kënaqur që para disa ditësh isha te shkolla “Kongresi i Lushnjes” ku unë kam filluar klasën e parë dhe pashë një shkollë të paktën në infrastrukturë të niveleve evropiane. Besoj se nuk është e vetmja ashtu sikur jam i bindur që kjo situatë dhe ky nivel nuk është kudo.