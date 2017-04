I pabesueshëm trendi i ri i flokëve







Po ju, a do guxonit?!

Nëse ndiqni ndonjë nga trendet e bukurisë në Instagram, ju e dini se disa nga këto ide janë krejtësisht të pamenaxhueshme për jetën e përditshme.

Sigurisht, është kënaqësi të shikosh vetullat me pupla, por nuk do të shfaqeshit asnjëherë në punë kështu.

Trendi më i guximshëm i momentit vjen nga parukjerja Janine Ker në veçanti e ka mbushur Instagramin e saj me foto frymëzuese të trendit të ri, të quajur "Graffiti Hair" si këto më poshtë, të cilin ajo është duke e bërë mjaft të pëlqyeshëm në Londër.