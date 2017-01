Hermes Nikaj/ Juristja sexy Albina Kasa: Çelësi i suksesit është të qenit vetvetja.

Para se të martohemi, të bëjmë gati një kontratë paramartesore

1-Kush ju ka rritur, edukuar që në vogëli e më tej?

Padyshim prindërit e mi, një pjesë të fëmijërisë sime e kam kaluar edhe me gjyshërit. Kam mësuar dhe jam edukuar nga prindër dhe gjyshër, të cilëve u jam shumë mirënjohëse për gjithçka më kanë mësuar, edukuar edhe më kanë bërë kjo që jam sot.

2-Çfarë nuk ju pëlqen te vetja?

Natyra njerëzore është e tillë që, kur e dallon çfarë nuk të pëlqen te vetja, përpiqesh ta përmirësosh. Shpesh e gjej veten që merakosem shumë për çdo gjë apo që kërkoj perfeksionin në gjërat që bëj.

3-Cila është familja juaj Albina ?

Familja ime përbëhet nga prindërit e mi, dy vëllezër dhe një motër. Familja ime është krenaria ime dhe jam e lumtur për familjen që kam. Jam shumë e lidhur me të shtëpisë, në veçanti me nënën time Selime. Mami është gjëja më e shtrenjtë për mua dhe falënderoj zotin që kam një nënë të tillë. Është pika ime e dobët dhe falë saj jam këtu ku jam sot.

4-Kuzhina që ju shijon më shumë?

Specialitetet e detit janë të preferuarat e mia. Sa i përket gatimeve, ato që më gatuan mami im nuk i ndërroj me asgjë tjetër.

5-Libri që po lexoni, apo keni lexuar së fundmi?

Sekreti i autorit Rhonda Byrne.

6-Veshja juaj e preferuar ?

Serioze, gjithnjë në sferat serioze.

7-Cilat janë problemet më pikante të femrës shqiptare sot?

Divorcet e shumta, kjo vjen si pasojë e martesës në moshë të vogël e të papjekur.

8--Cilat janë problemet e drejtësisë sonë, parë në këndvështrimin tuaj?

Drejtësia në Shqipëri ka ende aq shumë probleme, sa që është e vështirë të përzgjedhësh disa prej tyre. Por ajo, që do të veçoja është hendeku i madh ligjor, ku shumë nene i gjejmë në kundërshtim me të tjerat, duke krijuar probleme në interpretimin e ligjit. Nga ana tjetër kemi papërcaktueshmëri, kryesisht në përcaktimin e dënimeve për disa vepra penale, që sjellin vendime të ndryshme për të njëjtat vepra penale në të njëjtat rrethana. Problem tjetër është mosrespektimi i afateve kohore nga një seancë në tjetrën, në proceset gjyqësore administrative dhe penale ku ligji i përcakton mirë në 15 ditë. Kjo shkakton një zvarritje të këtyre proceseve në dëm të qytetarit.

9-Sot a është bërë pjesë e pandarë e jetës së një qytetari avokati i familjes?

Si mund të kthehet në edukatë avokati familjes? Ashtu siç duhet të kemi një doktor të familjes, duhet edhe të kemi një avokat. Do të ishte idealja sikur të praktikohej edhe tek ne, ashtu si edhe në shumë vende të botës. Asnjëherë nuk dihet, se kur mund të të nevojitet ndihma ligjore e një avokati, duke filluar nga nënshkrimi i një kontrate të thjeshtë përpara noterit e deri në procedura të tjera. Por, nëse hedhim një vështrim në të ardhurat ekonomike të familjeve shqiptare, a nuk duket utopi realizimi i kësaj? Jemi në një kohë, ku qytetari nuk arrin të plotësojë kushtet më jetike të mbijetesës së tij, siç është ushqimi. Si mund të flasim për edukimin për të pasur një avokat të familjes? Do të ishte një luks për pjesën më të madhe të shoqërisë tonë.

10- A është sot i konsiderueshëm roli i avokatit në gjykimin e një çështjeje?

Janë bërë hapa përpara dhe tashmë dihet, që nëse je palë në një proces gjyqësor, duhet të kesh një avokat të mirë, që të mbrojë interesat e tua dhe të sigurohet që ligji dhe procedurat po ndiqen me përpikëri. Por ka edhe shumë raste, ku klienti me të drejtë nuk ka besim tek avokati i tij. Jam e mendimit se avokati, ende nuk ka vendin, që i takon në gjykimin e një çështjeje dhe në këtë mënyrë roli i tij shpesh herë zbehet. Ndërhyrjet nga jashtë, korrupsioni, padrejtësitë sjellin vendime të padrejta dhe në kundërshtim me ligjin. Faji për këtë i mbetet avokatit të palës së humbur. Mbase është kjo arsyeja, që shumë avokatë janë kthyer në sekserë të mirëfilltë, që është një turp për këtë profesion dhe cenon edhe avokatë të tjerë, të cilët janë profesionistë të vërtetë. 11-Së fundmi po flitet edhe për kontratat paramartesore. A funksionojnë këto kontrata në Shqipëri ?

Në një kohë kur të gjithë po ndahen, bëjmë mirë që para se të martohemi, të bëjmë gati një kontratë paramartesore. Në Shqipëri janë shumë të pakta çiftet që pranojnë të nënshkruajnë një kontratë të tillë para lidhjes së tyre në martesë, megjithëse ky veprim juridik është i parashikuar në kodin e familjes, në nenin 69 të tij.

12-Kujt mund ti drejtohemi për hartimin e një kontrate paramartesore?

Pa diskutim një avokati, juristi apo noteri që disponon të gjitha njohuritë juridike të nevojshme për hartimin e draft-kontratës para-martesore.

13-Po për gratë shqiptare që janë në politikë sot, ç’mendim keni?

Mendoj që mbi të gjitha meritojnë respekt. Që kanë bërë një revolucion, ndikojnë evolucionin çdo ditë nga pak . Mendoj që politika, ashtu si çdo fushë ka nevojë për praninë e grave.

14- Cili është çelësi i suksesit, sipas jush ? Çelësi i suksesit është të jesh vetvetja.

15-Cili është idhulli juaj?

Idhulli im janë prindërit e mi.