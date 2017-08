Habit studimi, njerëzit hedhin “poshtë” miqtë për pica: Ja çfarë iu bëjnë

Një studim i rastit nga MIT ka treguar se njerëzit preferojnë pica më shumë se miqtë e tyre.





"Unë do tregohem i drejtë me ju për dy gjëra, për mua, pica do të zgjidhet për mbi shumicën e gjërave në jetë.





Së dyti, nuk kisha nevojë për një studim për të më treguar atë që tashmë e di. Unë zgjedh mbi shokët jo s'e jam njeri i keq por për marrëdhëniet e dështuara.





Pizza nuk e bën këtë, pica është gjithmonë aty për ju. Pizza është jeta, rruga, e vërteta. Të gjithë ata që nuk besojnë në pica të plotfuqishme nuk meritojnë tjetër veçse dhimbje.





E kuptoj se fjalia e fundit më bën të tingëlloj si unë jam pjesë e kultit të picerisë, nuk jam sinqerisht".





Sipas studiuesve në MIT, ata ofruan pica të lirë për një numër të zgjedhur njerëzish në mënyrë që t’ju japin numrin e miqve të tyre.





Kjo tingëllon si një mashtrim i shkëlqyeshëm i telemarketerëve, por ja dhe 98 përqind e atyre që morën pjesë në studim, i dhanë detajet e miqve të tyre për atë picë të ëmbël e të lavdishme.





Çfarë është e habitshme për studimin është se 74 për qind e qytetarëve në Shtetet e Bashkuara (ku bazohet MIT) kanë thënë se kanë kontroll mbi detajet tuaja personale, ndërsa një tjetër 60 për qind thanë se nuk do t'i besonin askujt tjetër ose nuk do të ndajnë kontaktet e tyre me email me të panjohur.