Habit studimi; ja çfarë shohim më shumë me wi-fi falas

Wi-fi falas? Kush nuk do e dëshironte, aq më tepër në ambjentet publike. Në shumë vende evropiane shërbimi ofrohet në qëndra të mëdha urbane, edhe pse besojmë që nismëtarët mbase se kane menduar që arsyeja me e madhe e përdorimit të tij do të ishin.. videot porno! Të paktën britanikët mbajnë rekordin!

84 përqind e britanikëve përdorin wi-fi falas në ambjetet publike duke pranuar që e bëjnë për të ruajtur privatësine dhe informacionet e tyre. Por çfarë shohin më shpesh? Porno! Videot pornografike mbeten ndër më të shikuarat. Wi-fi ofruar falas në restorane, stacione treni apo parqet natyrore mesa duket, sipas “Independent” është mënyra me e shpeshtë për të parë video pornografike.