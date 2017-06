Google ju njeh tashmë me anë të zërit







Today

Google ka prezantuar së fundmi risinë më të re të saj. Së shpejti motorrët e kërkimit do vihen në përdorim vetëm me anë të njohjes së zërit tuaj.

Analistë nga KPCB kanë bërë me dije se Google arrin njohjen 95% të saktë, gjë e cila që është në një nivel të njëjtë me njerëzit.

Shkalla e njohjes u rrit për 20% në katër vjet dhe do të vazhdojë të rritet që kur Google tani ka njohje me zë edhe në Google Translate dhe kompania do të vazhdojë mbledhjen dhe analizimin e të dhënave zanore.

Analisti gjithashtu ndan statistikat se zëri po fillon të zëvendësojë të shkruarit në pyetjet online, me 20% të hyrjeve të bëra nëpërmjet zërit vitin e kaluar.