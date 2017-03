Gjeni këngëtaren shqiptare

“Kam qenë gjithmonë kapitene”!

Gjithmonë në drejtim, kështu e përshkruan veten Ronela Hajati. Dhe po të gjykojmë nga fëmijëria e saj, do t’i jepnim plotësisht dakort. Këngëtarja bukuroshe ka postuar një foto throëback në Instagramin e saj, kur ishte vetëm një vogëlushe. Ajo shfaqet në një gomone në breg të detit, me të dyja krahët e saj tek lopatat, si për t’i dhënë drejtim asaj pune. Dhe me shikimin e drejtëpërdrejtë që i ka dhënë kameras, do të thonim se kapitenia e vogël është e prerë fiks për atë punë.