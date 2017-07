Gjashtë muaj na ndajnë nga transplantimi i parë i kokës njerëzore

Transplantimi i parë i kokës njerëzore pritet të ndodhë në dhjetor të këtij viti dhe do të kryhet nga neurokirurgu italian Sergio Canavero.





Canavero ka qenë duke e planifikuar këtë për 30 vite, prandaj edhe shpreson se gjithçka do të shkojë më së miri.





Ky transplantim do të kryhet në pacientin rus Valery Spiridonov, i cili vuan nga një formë e rrallë e atrofisë muskulore spinale.





Operacioni do të përfshijë ftohjen e kohës në -15 gradë Celsius dhe vendosjen e asaj koke në trupin e një personi me tru të vdekur. Nervat e palcës kurrizore nga pacienti dhe ato të trupit ku do të vendoset koka priten të lidhen me ndihmon e polietilenit glykol.