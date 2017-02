Kur një modele del në rrugë me të njëjtin model flokësh dhe makeup si nga pasarela do të thotë dy gjëra: ky look ka për t’u kthyer në trend ose nuk ka kohë të ndërrohet pasi, java e modës, duh!

Megjithatë ne na pëlqen të mendojmë se shumë shpejt do të shohim dy topuza të kapura lart dhe një pluhur sysh me ngjyra elektrike (paksa stil japonez, paksa vitet 90’), nga vajzat më IN nëpër rrugët e qytetit. Tek e fundit, pse jo?