Fizikantët trondisin botën “Po jetojmë në një hologram të pafund”

Falë filmave fantashkencë si “Star Wars” apo ‘Superman” dhe “Star Trek”, jemi njohur shpesh me hologramet dhe jemi mësuar të shohim holograme personazhesh, anije kozmike dhe alien të të gjitha llojeve. Por ajo që nuk mund të imagjinohej është se i gjithë universi mund të jetë një hologram gjigant dhe i sofistikuar.

Sipas një studimi të publikuar në të përditshmen britanike “Daily Mail”, universi mund të jetë “një hologram i pafundmë” dhe perceptimi ynë për jetën në 3D mund të jetë një iluzion dhe kjo sipas një grupi fizikantësh që kanë studiuar çrregullimet e teorisë së Bing Bang.

Ata thonë se kanë gjetur “prova të konsiderueshme” për të mbështetur idenë e një universi holografik që do ndryshojë tërësisht ato që ne dimë për universin në tërësi. Disa studues nga Universiteti i Southamptonit, në bashkëpunim me kolegë nga Kanadaja dhe Italia, deklarojnë se ekzistojnë prova për këto çrregullime. Kostas Skënderis, një profesor i shkencave të llogaritjes në Universitetin e Southamptonit, lindur në Korçë dhe banues në Greqi për shumë vite, ka deklaruar qe teoria se universi mund të jetë një hologram, ekziston. Ai shtoi se kjo teori mund të krahasohej me një film 3D të shfaqur në kinema që e ka origjinën nga ekrani 2D. Ndryshimi qëndron tek pjesa se në universin tonë 3D ne mund t’i prekim objektet dhe projektimi është i vërtetë nga perspektiva që ne e shohim.