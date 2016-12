Festo me Vodafone Albania Po ti a e ke kodin për ulje?

Kush nuk e di ende se çfarë është kodi për ulje, do të çuditet po aq sa vajza e reklamës më të fundit të Vodafone Albania, që shkon drejt kasës së Big Market, pa e kuptuar fare refrenin që dëgjon gjithandej: “Të lutem kodin për ulje! Kodin për ulje! Dhe më tej, nuk ke numër Vodafone? Atëherë ti nuk përfiton.”

Kush nuk ka ende një numër Vodafone, do të rendë ashtu si ajo, me vrap drejt dyqaneve Vodafone, për të përfituar kodin për ulje. Po si? Për çfarë uljesh bëhet fjalë? Një nga ofertat që Vodafone Albania ofron për klientët e saj me rastin e festave të fundvitit janë avantazhet përmes Vodafone Club. Çdo klient Vodafone Club, që aktivizon një nga paketat mujore, do të marr menjëherë, me një sms, kodin për ulje, nëpërmjet të cilit mund të përfitojnë 10% ulje për blerjet në Big Market, kudo nëpër Shqipëri.

Fundviti është koha më e bukur për të dhuruar. Në këtë linjë, ofertat shkojnë dhe përtej Vodafone Club. Klientët me kontratë Vodafone RED do të përfitojnë dyfish internet me shpejtësi maksimale në planet e tyre tarifore, duke qenë akoma më shumë pranë të dashurve të tyre në këto festa,me urime dhe mesazhe.

Dhe nuk mbaron me kaq. Vodafone Albania ofron në këto festa edhe argëtim.

Në sheshin “Nënë Tereza”, të dekoruar enkas për festat e fundvitit krahas shtëpizave të drurit që ofrojnë shërbime nga më të ndryshmet dhe lojrave, Vodafone ka sjell pistën e patinazhit, si një nga këndet më festive dhe simbol i Krishtlindjeve nëpër botë, tashmë edhe në kryeqytet. Mes shkëlqimit të festave të fundvitit, Vodafone gjendet gjithnjë e pranë klientëve për më shumë komunikim, më shumë argëtim dhe buzëqeshje.