Femra, nëse partneri merr vesh këto 5 gjëra, do i keni keq punët. Kujdes!

Në një lidhje duhet të tregoheni të kujdesshëm me gjërat që i shprehni të partnerit tuaj.

Edhe pse ju jeni të sinqertë me njëri-tjetrin, sipas intv.al sërish duhet të tregoni kujdes me ato çfarë shprehni. Ekspertët ju sugjerojnë të mos i thoni këto gjëra:





1. Komunikoni sërish me ish-partnerin

Edhe pse ka besim te ju, kjo gjë ndoshta është e tepërt për të. Për të shmangur keqkuptimet, ndërprisni bisedat me ish-partnerin tuaj, sepse do rrezikoni lidhjen që keni.

2. Shoqëria ime di çdo gjë për ty

Ju keni miq të ngushtë, por kjo nuk do të thotë se ju i tregoni atyre çdo gjë. Sipas intv.al, nëse partneri juaj e mëson këtë gjë, ndoshta do mërzitet me ju, pasi nuk dini të ruani privatësinë në çift.

3. Çfarë do bëhet me lidhjen tonë?

Presioni në një lidhje është një ndër gjërat më të këqija, prandaj tregohuni të kujdesshëm. Qëndroni sa më të mirëkuptueshëm, sepse gjërat e mira rrjedhin vet natyrshëm.

4. Nuk më bën surpriza

Nuk mund të ankoheni për këto gjëra, sepse tregon se ju vlerësoni më shumë dhuratat. Nëse ai dëshiron t’ju surprizojë do e bëjë me dëshirën e tij.

5. Jam xheloze