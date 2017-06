Femra, nëse do ndiqni këto 4 këshilla do dukeni më të bukurat e festës

Femrat në përgjithësi i kap stresi kur bëhët fjalë për ndonjë festë.

Mënyra si do duken nga pamja e jashtme i mundon dhe nuk janë shumë të sigurta për veten e tyre. Intv.al ju sjell disa nga këshillat e ekspertëve, çfarë duhet të bëni për t’u dukur të mrekullueshme në një festë.





1. Kushtojini rëndësi thonjve

Përpara se të shkoni në festë, mos harroni se thonjtë kanë shumë rëndësi . Kombinimi juaj do vërehet direkt sa të tjerët do shikojnë thonjtë tuaj. Kujdesi për pamjen e jashtme, sipas intv.al fillon me thonjtë!

2. Lini takim me parukjeren

Nëse keni disa kohë që nuk i prisni, apo rregulloni flokët, ka ardhur momenti që ta bëni këtë gjë.Një model i ri flokësh, krehje apo diçka tjetër, do bëntë që të dukeni të bukura në festë. Mos e neglizhoni!

3. Mendoni si do shkoni në festë

Ky është një detaj i rëndësishëm, pasi nëse jeni të stresuar gjatë rrugës, edhe në festë do dukeni keq. Ana e keqe psikologjike gjithmonë ndikon në pamjen e jashtme. Prenotoni ndonjë taksi, ose dikush t’ju çojë, sepse nëse e lini për momentin e fundit, do jetë vonë.

4. Nëse keni fëmijë, merrini masat më përpara