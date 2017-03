Çfarë thonë femrat kur janë të dehura? Do habiteni!

Shumica e njerëzve kanë qenë të paktën një herë në jetë të dehur.

Ekspertët,sipas intv.al kanë veçuar faktin si reagojnë femrat kur janë të dehura.





1. Jo, nuk të urrej!

Kur femrat janë në gjendje të dehur me miqtë e tyre, një ndër gjërat që përmendet është urrejtja. Ndoshta i kujtohet ndonjë keqkuptim që kanë pasur së bashku dhe këtu jepet mundësia për t’u shprehur lirshëm, se në fakt nuk ndjejnë urrejtje.

2. Meshkujt shkatërrojnë çdo gjë

Një ndër gjërat që femrat duan të shprehen, sidomos kur janë të dehura është mënyra si një mashkull është sjellë me to. Në këtë rast, është një femër e zhgënjyer nga partneri dhe vetëm shan mënyrën si është sjellë me të, duke e fajësuar.

3. Le të shkojmë në një vend më të mirë

Ato ndodhen në një vend dhe janë mërzitur duke qëndruar atje. Ato tashmë janë të dehura dhe preferojnë të frekuentojnë një vend tjetër, ku ndoshta muzika dhe njerëzit janë më të mirë. Në mendjen e tyre nuk ka ndonjë arsye pse duan të shkojnë diku tjetër, ato thjesht preferojnë të shohin diçka ndryshe.

4. Ai qenka shumë i mirë, por nuk kam guxim t’i flas

Kur ato janë duke festuar diku dhe janë në gjendje të dehur, ndodh që pëlqejnë dikë. Kur ato e pëlqejnë shumë, shprehen te miqtë edhe për pasigurinë që kanë për t’ja thënë troç. Në atë moment ato nuk e dinë çfarë të bëjnë, por e sigurt është që miqve ja thonë si ndihen në lidhje me personin që po e pelqejnë kaq shumë. Më pas varet nga karakteri i tyre nëse shkojnë direkt dhe takojnë personin që kaq shumë e pëlqejnë. Se çfarë ndodh më pas, nuk i dihet!

5. Jam skandal tani

Në gjendje të dehur, ka femra që e kuptojnë se po veprojnë më të lirshme se zakonisht. Ato e kuptojnë veten e tyre, por nuk e frenojnë dot veten, edhe pse e dinë çfarë po ndodh.

6. Marrin në telefon ish-in

Kur femrat janë të dehura, marrin në telefon, ose i dërgojnë mesazhe ish-partnerit. Sipas intv.al shumica prej tyre, pasi bëhen esëll pendohen shumë, por e kuptojnë se është vonë. Kujdes, femra!