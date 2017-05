Çfarë mendojnë meshkujt për femrat brune? Ekspertët zbulojnë sekretet!

Mesa duket edhe ngjyra e flokëve ndikon shumë në tërheqjen që ka një mashkull ndaj një femre.

Sipas intv.al ja çfarë mendojnë meshkujt për femrat brune edhe pse shumë pak kanë guximin t’ia shprehin.

1. Janë misterioze

Sipas ekspertëve femrat më të famshme me flokë të errëta si Jane Russell dhe Audrey Hepburn, buzëqeshin më rrallë se bjondet, kështu që ato duken më misterioze.

2. Ecin me bukurinë e tyre, si nata

Ndryshe nga flokët e verdhë, flokët e errët thithin dritën. Nëse bjondet ndiçojnë ditën, brunet natën. Nëse do i ndanim me stinë bjondet janë pranverë dhe vërë, ndërsa brunet vjeshtë dhe dimër.

3. Nuk e mendojnë seksin që në fillim

Sipas meshkujve të cilët janë pyetur në lidhje me femrat brune, ata kanë dalë në përfundimin se gjatë një takimi me një brune nuk e mendojnë direkt ta çojnë në shtrat. Ndërsa me bjondet tërheqja vetëm për seks është më e madhe. Ndoshta me brunet kanë më shumë tërheqje edhe në bisedë.