Fansat surprizojnë Kylie Jenner

Kylie Jenner u surprizua nga turma e madhe me njerëz kur doli në New York për të hapur dyqanin e saj të parë KylieCosmetics.

Ylli 19-vjeçar tashmë ka një website ku shet produkte kozmetike të linjës KylieCosmetics, të cilat ka vendosur ti zgjerojë duke hapur një dyqan. Në rrjetin e saj social, Snapchat ajo ka nxjerrë një seri me foto me fansat që ishin të pranishëm aty. Ajo kaloi disa orë duke bërë foto dhe video me ta.

Kylie ishte veshur me një fustan bezhë të shkurtër dhe me flokët portokalli. Ajo ishte e shoqëruar me të dashurin e saj 24-vjeçar, Tyga.