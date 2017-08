Enca vjen ndryshe në ” look” dhe seksi pa photoshop

Seksi dhe pa photoshop, Enca vjen ndryshe në ” look”…

Ajo është një ndër personazhet më IN të momentit në vend. Fama e saj po thyen rekorde çdo ditë më shumë. Enca duket se ka “trembur” të gjithë kur postoi një video me flokë të shkurta dhe në ngjyrën “pink” , por ata që e njohin janë të sigurt se ajo nuk do i priste kurrë flokët aq shkurt dhe se shoqja e saj, Françeska, e cila është M.U.A dhe ajo mund t’i shndërrojë VIPat në një formë krejt ndryshe. Dhe kjo gjë ndodhi edhe me Encën, pasi postoi videon në insta ajo postoi edhe kete foto ne Snapchat ku duket seksi dhe shumë bukur me flokë të gjatë dhe pse ishin paruke