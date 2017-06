Elton John rikthehet në skenë pas luftës me sëmundjen

Këngëtari i njohur Elton John është rikthyer në skenë pas betejës së madhe që pati me sëmundjen që përmbante baktere vdekjeprurëse. Ai performoi në skenë mbrëmjen e së mërkurë, duke dhënë një shfaqje energjike. 70-vjecari ishte në Birmingham dhe ndjehej shumë mirë teksa argëtonte fansat e tij në Genting Arena, e cila ishte e mbushur plot. Para disa kohësh, ai u përball me një sëmundje bakteriale, të cilat ishin potencialisht vdekjeprurëse, por duket se Elton ka arritur të shpëtojë pa patur dëmtime serioze. I veshur me një kostum me ngjyra, Elton performoi në pianon e tij disa nga hitet më të mira.