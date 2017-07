Edhe njëherë Cara na bëri të dashurohemi me veshjen e saj

Oh Cara!

Supermodelja e kthyer aktore vazhdon të na mahnisë me stilin e saj në tapetin e kuq gjatë promovimit të filmit “Valerian and The City of a Thousand Planets”.

Ajo që na pëlqen kaq shumë është thjeshtësia e kostumit të saj klasik, Burrbery, kombinuar me aksesorin më të bukur që kemi parë të frymëzuar nga bizhuteritë e vjetra britanike.

Për të vazhduar më pas me flokët e saj të shkurtër ngjyrë platini të zbukuruara nga një shirit të thjeshtë, e cila për më tepër i nxjerr në pah tiparet karakteristike të saj.

Si përfundim sandalet e dekoruara me gurë nga Rachel Katz dhe Graziela Gems, i falën edhe më shumë hijeshi pamjes së saj.

Çfarë mund të shtojmë më tepër?