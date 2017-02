E tallin për biografinë, Britney Spears selfie nudo!

Pasi Britney u bë objekt talljesh për shkak të biografisë së saj, ajo vendosi që t’u japë fansave diçka më të bukur për të cilën të flasin, trupin e saj nudo! Pasi Britney u bë objekt talljesh për shkak të biografisë së saj, ajo vendosi që t’u japë fansave diçka më të bukur për të cilën të flasin, trupin e saj nudo!

Edhe pse është një yll i muzikës pop dhe mama e dy fëmijëve, bukuroshja 35 vjeçare përsëri gjen kohë për të mbajtur trupin në formë. Dhe ditën e djeshme ajo tregoi trupin e saj të tonifikuar, bashkë me hiret tërheqëse në një selfie topless që postoi në Instagram. Ylli i shumë hiteve dukej shumë provokuese ndërkohë që gjoksin e mbuloi me njërin krah, dhe duke treguar vetëm lëkurë...shumë lëkurë. Ndoshta vitet më të mira i ka lënë pas, por duhet thënë se për një mama me dy fëmijë, ish princesha e muzikës pop duket vërtetë përvëluese.