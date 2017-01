E mbani mend Mirsa Kërqelin? Ja si duket ajo

Bëhet fjalë për Mirsa Kërqeli, një këngetare, që prej vitesh nuk ka sjellë asnjë produksion muzikor. Këngëtarja e fitoi famën në vitin 2005 me pjesmarrjen e saj tek kënga magjike , ku ajo fitoi cmimin “Magjia e pare” gjithashtu ajo fitoi dhe zemrat e publikut. Por ku ndodhet Mirsa sot? Kush nuk e mban mend këngëtaren e hitit "Buzën mbi buzë" apo e bashkëpunimeve të sukseshme me Lyrical Son dhe Genc Prevlukaj, është me origjinë nga Gjilani, dhe sot është 29 vjece, momentalisht jeton ne Kanada. Gjatë gjithë kësaj kohe i është dedikuar e gjitha familjes dhe ka qëndruar larg kamerave. Kërqeli është nënë e një djali dhe është në pritje të fëmijës së saj të dytë, ku Mirsa tregon se gjinia është vajzë . Kerqeli është shumë aktive në rrjetet sociale dhe ndan shpeshherë me fansat foto dhe lajme nga përditshmeria e saj. Ende shpresojmë që Mirsa t’i rikthehet dashurisë së saj te vjeter dhe pse jo këtë vit. Ja si duket ajo sot .