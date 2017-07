E konfirmuar: Samsung Galaxy Note 8 vjen muajin e ardhshëm!

Ndërsa ka pasur zëra se Samsung Galaxy Note 8 do të bëhet zyrtar muajin e ardhshëm, kompania ka konfirmuar tashmë zbulimin e gushtit për fabletin.





Konfirmimi erdhi nga presidenti i gjigantit të teknologjisë së komunikimeve mobile, Gao Dongzhen.





Në mënyrë të veçantë, Dongzhen konfirmoi se fableti do të zbulohet në fund të gushtit (thashethemet deri tani kanë sugjeruar 23 gusht si datë zyrtare).