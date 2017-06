E dinit pse meshkujt pëlqejnë femrat me të pasme si Kardashian?

Të pasmet janë pjesë e trupit të femrave që eksitojnë meshkujt dhe kjo dihet! Ky fiksim daton që në kohët e lashta dhe është pjesë e natyrës mashkullore, domethënë para se të ekzistonte Kim Kardashian.

Meshkujt tërhiqen tek femrat nga të pasmet, gjoksi dhe beli. Arsyeja është sepse këto pjesë të trupit femëror, janë simbol i pjellorisë dhe seksualitetit. Një femër me të pasme të plota dhe të mbushura, ka potencial të lartë pjellorie.

Këtë konstatim meshkujt e bëjnë pa vetëdije, por që është e lidhur ngushtë me perceptimin e tyre për një femër të shëndetshme. Sot industria e televizionit dhe mediave, promovon modele dhe imazhe që lidhen me vënien në dukje të të pasmeve të femrave, që bëjnë meshkujt të mendojnë më shumë për to.