“E bukura, lozonjarja, tokësorja Grua”, titulli i librit që u vendos pa lejen e Dritëroit

Në fakt, doja t’ia bënim surprizë. Pasi ajo e meriton. Pasi ajo është gruaja idhull dhe simbol. Pasi ajo ngaherë ka qenë bukuria drejt së cilës vraponte im atë; poeti, bashkëshorti, burri. Por u zbulova. U zbulova pasi nuk mund të mos t’i tregoja e kërkoja mendime për çka po përgatisja. Pasi ajo, mamaja ime dhe “e bukura, lozonjarja, e thjeshta, tokësorja” grua e të madhit poet ishte edhe lexuesja, këshilluesja dhe redaktorja e parë e veprave të atit tim. Dhe është ajo që me plot bindjen e saj e titulloi këtë përmbledhje poezish për dashurinë e gruan, “E bukura, lozonjarja, tokësorja Grua”. Dhe një të vogël sekret do të rrëfej: Nuk mundej të mos kërkohej një këshillim nga ai të cilin më tepër çmonte, ndoshta barabar me bashkëshortin e saj të famshëm, Prof. Rexhep Qosen. Dhe një pasdite shtatori (vera e nxehtë po përcillej) ajo vendosi të bënte një telefonatë. Profesori i mirëkuptueshëm, i mirëgjendshëm, e kuptoi menjëherë mëdyshjen për titullin dhe pa asnjë ngurrim tha: “Ky është titull: “E bukura, lozonjarja, tokësorja Grua”. Dhe mos harro, Grua me germë të madhe. Varg i bukur i Dritëroit.” Titulli tashmë u vu. Është i pari titull që vihet pa lejen dhe mendimin e babait tim, por jam e lumtur. Ai u vu nga më i dashuri njeri i tij, nëna ime dhe më i çmuari mik i tij, Prof. Rexhep Qosja.

Gratë për mua





Kam dashur çdo grua pa masë,

Në rrugë, në dhomë e kuzhinë,

Madje dhe lart në tarracë,

Ku ndejnë rroba e fshijnë.





Në zënka s’kam sharë asnjë grua,

S’kam shkruar keq në asnjë fletë.

Do vdes.

Do flasin gratë për mua:

“Ky ishte poet i vërtetë”.

2012





Letrat





Kur dashuroheshim në kohën tonë,

Kur tretesha dhe digjesha për ty,

Nga njëri-tjetri letrat vinin vonë,

Kalonte dhe një muaj apo dy.





Po ndofta dashuria mbahej gjallë,

Se zjarrin mbanin letrat në udhëtim

Me biçikletë a mushkë apo me kalë

Në vapë e shi, dëborë dhe thëllim.





Kur dashuroheshim në kohën tonë

Me zor na vinin letrat fshat-qytet

Nuk kishim nëpër dhoma telefonë

Dhe në ëndërr s’kishte faks dhe internet.





Megjithatë më mirë që nuk kishte

As telefon, as internet, as faks,

Se fjalë e nisur shpejt dhe mund ta vriste

Një dashuri të vjetër për një çast.





E paharruara

Ngaherë pyet nëna e ngratë:

Ku do jetë partizania që fjeti atë natë?!





Pyet e ul kokën me thinjë

Në mbrëmjet e vona në fshatin Sinjë.





Asaj i kujtohet vajza me yll në ballë,

Që rrobat ia thau e i dha qumësht e dhallë.





Dhe kur iku, në prag i tha: udhë e mbarë!

Dhe mendoi: “Ta kisha nuse për Mevlanë!”





Po Mevlani u vra në Malin e Thatë

Në Brigadën e Katërt a në Brigadën e Shtatë.





Dhe tok me djalin në mendje i mbeti

Vajza që natën në odë fjeti.





Dhe ngaherë pyet për të: ku do jetë?

Sikur nusen e djalit ta ketë.

1967





E bukura





E bukur, tokësore, e thjeshtë, lozonjare,

E tillë për mua je ti.

Unë vë kokën e zezë, si ugar, në supet e tua ledhatare

Dhe rri.





Unë rritem kur jam me ty, si Anteu,

E gjaku muret e aortës godet.

Të dy jemi bërë nga lulet, nga dheu,

Të dy njëri-tjetrit i duhemi me ditë e me net,

E bukura, tokësorja, e thjeshta grua!





1964