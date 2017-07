E ARDHMJA / Në çfarë lloj qytetesh do të jetojmë?

Sipas projeksioneve të OKB-së, në vitin 2050 dy në tre banorë të tokës do të jetojnë në megalopole gjigande. “Në gjysmën e shekullit”, përllogarit arkitekti Carlo Ratti, drejtor i Senseable City Lab në Massachusetts Institute of Technology, “në botë do të ndërtohen më shumë ndërtesa, se sa të gjitha që janë ngritur përgjatë gjithë historisë së njerëzimit: mjedisi ku do të jetojmë nuk do jetë më bota rurale, por zonat urbane. Për këtë arsye, është thelbësore të kuptohet se si mund të niset një zhvillim i qëndrueshëm për qytetet, duke shfrytëzuar teknologjinë për t’i bërë ata vende të privilegjuar të efiçencës dhe kursimit të energjisë, të respektimit të mjedisit dhe lehtësisë në qasje”.