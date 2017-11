Dua Lipa nis turneun botëror, performon në Belgjikë

Dua Lipa ka ditë që ka njoftuar për turneun e saj më të madh në Evropë. Ajo do të mbajë 20 koncerte në 9 vende të ndryshme. Ka nisur përgatitjet në Britaninë e Madhe, ndërsa mbrëmë, Lipa mbajti një koncert në Antwerp të Belgjikës, e ku nga fotografitë e publikuara në rrjetin e saj social Instagram, duket numri i madh i fansave të saj. Koncertin e mbajti në Arena Lotto, ku ka performuar këngët e saj më të njohura. Lipa ka thënë se me këtë turne, dëshiron që të njihet sa më shumë me fansat e saj, dhe të tregojë se është më shumë se vetëm një këngëtare dhe një pamje e bukur.