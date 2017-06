Dritat fikur apo ndezur? Kur shijon më shumë seksi?

Nga një studim i bërë së fundi në Amerikë, ka rezultuar se shumica e amerikanëve i duan dritat fikur në dhomën e gjumit. Nga se kanë frikë?

Kompania e studimit “Adam & Eve”, pasi pyeti rreth 1000 të rinj (mbi moshën 18 vjeç), se si preferonin të bënin seks gjatë natës, rezultoi kështu:

Gati gjysma (48 për qind) e të pyeturve thanë se preferonin variante të ndryshme ndriçimi në dhomën e gjumit. 10 për qind preferojnë t’i mbajnë dritat ndezur, ndërkohë që 41 për qind preferojnë t’i fikin. Pasi kompania e shpërndau edhe në Facebook diskutimin, rezultoi pothuaj e njëjta shpërndarje: 40 për qind për variante të ndryshme (herë me dritë, herë pa të, herë me pak dritë), 40 për qind preferojnë t’i fikin dritat dhe 20 për qind preferojnë t’i mbajnë ndezur.

Bazuar në rezultatet e anketës, edhe pse të çuditshme, e njëjta kompani pyeti se pse shumica preferonin errësirën dhe a nuk është më mirë ta shijonin trupin e partnerit në dritë gjatë raportit seksual? Brenda këtij diskutimi u bë pjesë edhe Dr. Kat Van Kirk, eksperte seksi. Ndër të tjera, ajo tha se është mirë që trupin e partnerit ta kesh në qendër të vëmendjes, pra në dritë. Ajo shpjegoi se dëshira për të bërë seks në errësirë ka të bëjë më shumë me pasigurinë – sidomos të femrave, kur e shohin veten të zhveshur, mendojnë se partneri nuk do t’i pëlqejë. Kjo është krejtësisht e natyrshme, tha Kirk, por për ta luftuar këtë ndjenjë që është gjithmonë e pranishme, sugjerohet një ndriçim i ulur për të ndryshuar gjendjen, pra jo në errësirë të plotë. Kjo do të thotë që në dhomë të mbani qirinj të ndezur – ose çdo gjë tjetër që ndriçon pak e bën hije. Kjo mënyrë do t’ju ndihmojë shumë, vërtet.