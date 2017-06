Doni të dhuroni puthje perfekte? Ndiqni këto hapa

Të gjithë janë fansa të puthjeve të zjarrta dhe pasionante, por jo gjithnjë ndodh kështu. Një puthje e keqe do krijojë një situatë tepër të sikletshme dhe do bëjë që partneri të qendrojë sa më larg buzëve tuaja . Ndaj ne kemi vendosur që tju listojmë disa hapa që duhen ndjekur me patjetër nëse dëshironi që i/e dashura juaj të kriojë varësi ndaj puthjes tuaj.

1.Sigurouni që të keni një gojë të pastër

2.Mbajini buzët tuaja të buta

3.Mbajeni gojën të hapur

4.Mos kërkoni menjëherë për gjuhën e tij.

5.Puthni gjuhën e tij