Dokumenti i Papës për martesën dhe familjen në shqip: "Familja është një dëshirë e gjallë mes të rinjve"

Familja është një dëshirë e gjallë mes të rinjve



Nga Gjergj Meta



“…Pavarësisht prej shenjave të shumta të krizës së martesës, «dëshira për familjen mbetet e gjallë, veçanërisht mes të rinjve, dhe e motivon Kishën». Si përgjigje ndaj kësaj aspirate «shpallja e krishterë që ka lidhje me familjen është me të vërtetë një lajm i mirë». (AL 1). Me këto fjalë hapet Nxitja Apostolike e Papës Francesku, Amoris Laetitia, Gëzimi i dashurisë që këto ditë ka parë dritën e botimit në shqip. Është folur e stërfolur tashmë rreth këtij dokumenti edhe në mediat botërore. Në disa vende të botës janë bërë edhe dokumente, të cilat japin disa vija udhëzuese rreth aplikimit të këtij dokumenti sidomos të kapitullit VIII ku flitet për çështjen e pranimit në sakramentet e kishës të personave të divorcuar e të rimartuar. Kisha katolike e ka për zemër martesën dhe familjen prandaj edhe dy sinodet e fundit të Ipeshkëvive, për vullnet të shprehur të Françeskut, u mblodhën pikërisht rreth kësaj teme...