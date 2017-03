Do të habiteni si e thërrasin njëra-tjetrën Marina dhe Luana

Të bukura, seksi dhe ndër motrat më të famshme në Shqipëri. Bëhet fjalë për Marinën dhe Luanën, dy moderatoret të cilat përbëjnë lajm kudo.

Linjat e tyre trupore dhe pozat provokative janë ato që i kanë vënë gjithnjë në qendër të vëmendjes dhe sigurisht janë dy nga personazhet e shoëbizit shqiptar me më shumë ndikim në rrjetet sociale. Ato na mbajnë çdo ditë të azhornuar me foto e video dhe me të filluar stina e pranverës, Marina ka filluar të shfaqë linjat e saj perfekte në plazh.

Ajo ka ka ndarë me ndjekësit një video në Instagram me një fustan shumë të hapur, ku tregon trupin e saj seksi për të cilin I është përkushtuar shumë palestrës gjatë dimrit.

Mirëpo çfarë na bëri përshtypje, janë pikërisht komentet e shkëmbyera me motrën e saj Luanën. Kjo e fundit i komentoi “I vure flakën bisha”, ndërsa Marina ia ktheu me shumë modesti, “Gjithmonë pas teje bisha”.