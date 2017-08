DJ më i paguar në botë barazon rekordet e Rolling Stones

Calvin Harris ka shënuar numrin e tetë të tij në tabelat e klasifikimeve në Mbretërinë e Bashkuar duke barazuar rekordin e tabelës së Rolling Stone.





DJ më i paguar në botë, i cili sapo ka publikuar këngën më të fundit “Feels” në bashkëpunim me Katy Perry, Pharrell dhe Big Sean, ka rrëzuar Despaciton duke qëndruar në krye të tabelës së kësaj jave.