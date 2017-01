Disa kuriozitete rreth trurit tonë







Yesterday

1.Inpulset nervore drejt trurit udhëtojnë me një shpejtësi prej rreth 380 km/h.



2.Truri ynë zhvillon një energji të barabartë me atë të një llambe 10 vat.



3.Mendja njerëzore është në gjendje të ruajë pesë herë infromacione. Është vlerësuar se truri ynë ka një memorie në mes të 3 dhe 1000 Terabyte.



4.Vetëm truri përdor 20% të oksigjenit që hyn në trupin tonë dhe që trasportohet në gjak.Masa e truri është e barabartë me 2% të trupit tonë,por konsumon oksigjen më shumë se çdo organ tjetër.



5.Aktiviteti i trurit është më i madh natën se gjatë ditës.Kjo është për shkak,se në kundërshtim me atë që dikush mund të mendojë ndodh që truri vihet në veprim vetëm,kur ne "e fikim" atë.



6.Shkencëtarët thonë se sa më i lartë të jetë koeficienti juaj i inteligjencës (IQ),aq më shumë ëndërra shihni.Por,kjo nuk duhet tju bëjë të mendoni,se nëse ju nuk i mbani mend ëndërrat tuaja ka lidhje me koeficientin e inteligjencës.Shumica e ëndërrave ka një kohëzgjatje shumë të shkurtër.



7.Neuronet gjatë jetës sonë rriten.Deri kohët e fundit besohej se qelizat e trurit nuk rriteshin apo rigjeneroheshin.



8.Informacionet udhëtojnë me shpejtësi të ndryshme në tipe të ndryshme neuronesh,kjo pasi,jo të gjitha neuronet janë të barabarta: ka disa që janë në gjendje të trasportojnë informacione me një shpejtësi prej 0.5 metrash në sekondë,ndërsa të tjerët deri në 120 metra për sekondë.



9.Truri nuk mund të ndiejë dhimbje.Kjo është thjesht për shkak,se në të nuk ka receptorë të dhimbjes.



10.80% e trurit tonë është e përbërë nga uji.