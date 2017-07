Ajo është mjaft fatlume, pasi ka pushuar në vende si Maldivet, Los Anxhelos, Sardenja, Bali, Lanzarote dhe Marbella këtë vit.

Dhe, tani ylli i Ex On The Beach, Chloe Goodman, është duke shijuar një tjetër pushim në Qipro.





Fotografitë e publikuara nga atje e shfaqin atë më seksi se kurrë, në bikini ngjyrë portokalli, teksa ka ekspozuar gjoksin shpërthyes dhe të pasmet seksi si ‘pjeshkë’.





Me një buzëqeshje në fytyrë, 24 vjeçarja është parë mjaft në humor të mirë, duke shijuar diellin dhe detin.