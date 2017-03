Brenda shtëpisë luksoze të Almedës dhe Tolgahan Sayışman

Çfarë shtëpie!

Çifti i njohur Almeda Abazi dhe Tolgahan Sayışman të cilët kanë dy vite që janë së bashku e kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë muaj më parë në Los Angeles.

Pas një kohe të gjatë që çifti kaloi në Amerikë për muajin e mjaltit tani janë kthyer në Turqi.



Menjëherë pas kthimit të tyre në Stamboll ata janë zhvendosur në një shtëpi të re e cila është super luksoze me një dizajn të mahnitshëm dhe me një ballkon që pozicionohet nga një pamje shumë e bukur e Stambollit.

Shikoni më poshtë disa nga pamjet e shtëpisë.