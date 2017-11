Beyonce mbretëresha e “The Lion King”

Këngëtarja me famë botërore Beyonce do të marrë rolin udhëheqës në filmin “Mbreti Luan”. Ajo do të luajë rolin e luaneshës Nala, pranë karakterit kryesor Simba, të luatur nga Donald Glover. Beyonce ka konfirmuar përfshirjen e saj në projekt me anë të një postimi në Facebook. Yjet e tjerë të Hollywood përfshirë Chiwetel Ejiofor si Scar and Seth Rogan si Pumba do të jenë pjesë e filmmit. James Earl Jones do të luajë rolin e Mufasa, ashtu siç bëri në origjinalin e vitit 1994. “Mbreti luan” është planifikuar që të dalë në vitin 2019 dhe producent do të jetë Jon Favreau, i cili gjithashtu producent i “The Jungle Book”.