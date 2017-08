Bëni kujdes tani! E dinit këtë risi të Instagram?

Instagram tani i mbron përdoruesit nga miqtë që ‘spiunojnë. Rrjetet sociale janë bërë “spiune” të mëdha. Nuk mund të bësh një veprim të vogël sepse menjëherë do e lajmërojnë personin me të cilin po flasim se për shembull nëse e kemi parë apo jo mesazhin, kur ka qenë hera e fundit që kemi qenë online, etj.

Sikur të mos mjaftonin këto tashmë edhe Instagram-i do i tregojë bashkëbiseduesit tuaj, nëse ju i bëni “screenshot” fotos që ai ose ajo ju ka dërguar. Pra nëse po flisni me dikë në Instadirect, dhe ju dërgojnë një foto dhe ju asaj fotos i bëni screenshot, atij ose asaj do i shkojë njoftimi për veprimin që keni bërë. Pra kini kujdes, pasi nëse po mendonit t’ja dërgonit shoqeve tuaja foton, ta keni parasysh se ai e di qe i keni bërë screenshot.