Bëni kujdes! Këto ushqime mund t'ju çojnë në spital

Disa ushqime mund të jenë vdekjeprurëse për shkak të alergjisë që shkaktojnë.





Kur sistemi imunitar e pranon një lëndë të padëmshme si të rrezikshme, atëherë realizohet një reaksion alergjik. Duke mësuar produktet të cilat shkaktojnë alergji mund të shpëtoni jetën tuaj dhe të mysafirëve që vijnë në shtëpinë tuaj. Ja ushqimet të cilat shkaktojnë alergji:

- Gruri: Ata që janë alergjikë ndaj grurit sapo të thithin pak erën e miellit të grurit mund të përballen me probleme serioze. Alergjia ndaj grurit mund të krijohet në fëmijëri ose në vitet më pas. Ndër reaksionet alergjike ndaj grurit janë astma, urtikaria, dermatiti atopik, riniti alergjik (rrjedhje e hundëve) dhe anafilaktik. Buka, produktet e shitura në furrë përdoren bashkë me drithërat në supë dhe sose të ndryshëm për të trashuar masën e gjellës.

- Soja: Në vitet 1950 prodhuesit filluan të përdorin sojë qumështi në vend të qumështit. Sepse soja e qumështit shkakton alergji më të lehta se qumështi i lopës. Alergjia e sojës është më e përhapur tek fëmijët sesa tek të rriturit. Meqë, në çdo produkt gjendet sojë është shumë e vështirë të qëndrohet larg saj. Për shkak të përmbajtjes së një niveli të lartë të proteinave ajo përdoret si lëndë përbërëse jo vetëm tek produktet ushqimore të shëndetshme, por edhe tek produktet e paketuara.

- Peshku: Ndër alergjitë e shkaktuara nga peshku, morina dhe salmoni janë më të theksuara. Ndërsa, në mes peshqve të tjerë të cilët shkaktojnë alergji janë peshku ton, sardelet dhe skumri. Nëse jeni alergjikë ndaj një lloj peshku mund të jeni alergjikë edhe ndaj një lloji tjetër.

- Ushqimet me lëvozhgë: Ata, të cilët janë alergjikë ndaj ushqimeve me lëvozhgë, alergjia e tyre mund të vazhdojë gjatë gjithë jetës. Përveç problemeve në sistemin tretës mund të shfaqen dhe reaksione alergjike si: astma, urtikaria, dermatiti atopik dhe shoku anafilaktik. Ndër produktet me lëvozhgë, të cilët bëhen shkak i alergjive janë arra, lajthia dhe bajamja. Specialistët na këshillojnë të mos hamë asnjë nga ushqimet e këtij grupi nëse nuk e dimë se cili na shkakton alergjinë.

- Lajthia: Është shumë e njohur alergjia ndaj lajthisë. Alergjia ndaj lajthisë si një nga alergjitë më të përhapura mund të shkaktojë dhe vdekjen. Veçanërisht tek fëmijët e vegjël mund të shkaktojë dermatit atopik, astmë, urtikarie, ose shok anafilaktik, i cili rrezikon dhe jetën. Por, çuditërisht lajthia nuk hyn në grupin e produkteve me lëvozhgë, por në grupin e bishtajorëve.

- Veza: Një person mund të jetë alergjik ndaj të bardhës dhe të verdhës së vezës. Secila prej tyre përmban proteina, të cilat shkaktojnë reaksione alergjike. Në mes tyre mund të përmendim dermatit atopik, urtikarie dhe shok anafilaktik. Ndërsa, një shenjë tjetër është riniti alergjik ose rrjedhje hundësh. Ata të cilat kanë alergji nga veza duhet të qëndrojnë larg majonezës dhe produkteve që shiten në furrë. Duhet të lexojnë me kujdes etiketat e ëmbëlsirave, mishrave të përpunuar dhe të sheqerosjeve.

- Qumështi: Qumështi i lopës është produkti alergjik më i përhapur sidomos tek fëmijët e vegjël. Mendohet se 2-5% e fëmijëve nën moshën një vjeç janë alergjikë ndaj qumështit. Disa doktorë këshillojnë familjet që të mos u japin qumësht lope fëmijëve deri në moshën 1-vjeçare. Reaksionet alergjike që shfaqen nga qumështi i lopës janë urtikaria, astma dhe shoku anafilaktik.

- Susami: Alergjia ndaj susamit është më e përhapur në Japoni dhe në Kinë. Alergjia ndaj susamit mund të provokojë një shok anafilaktik. Nëse jeni alergjikë ndaj susamit atëherë deri në fund të jetës suaj duhet të qëndroni larg tij.

- Selinoja: Selinoja mund të shkaktojë kruajtje dhe dëmtime të lëkurës. Mund të shkaktojë urtiker ose fryrjeve të pjesëve anësore të gojës. Ndër reaksionet e tjera mund të përmendim përzierje, astma dhe shok anafilaktik. Për të qëndruar larg këtyre reaksioneve mund të gatuani disa fruta dhe perime. Selinoja mund të shkaktojë sindromën e alergjisë orale.