Bella Hadid flet për The Weeknd: "Ishte dashuria ime e parë, do ta dua përgjithmonë"

Bella Hadid dhe The Weeknd u ndanë tri javë para shfaqjes magjike të Victoria’’s Secret në Paris, në muajin nëntor. Ajo shkëlqeu në pasarele, dhe aktroi sikur s’kishte ndodhur asgjë, madje postoi në Instagram rreth “Performancës më të pabesueshme për të”. Muajin e kaluar, edhe pse Abel Tesfaye është fotografuar duke u puthur me Selena Gomez, Hadid vendosi të fshijë nga Instagrami vetëm këngëtaren 24 vjeçare, jo ish-in e saj. Mirëpo rrjetet sociale të Bella-s nuk tregojnë të gjithë ndjenjat e saj, u shpreh modelja për revistën "Ten Vogue”. “Ishta ndarja ime e parë, ose e dyta, pas kalit tim të dashur, dhe ishte publike”. Ju mund të mendoni se un e përballova shumë mirë, por është gjithmonë në zemrën tënde, dhe e përjetoni keq”. Do të jetë e vështirë për pak kohë. Dashuria dhemb, por duhet ta kalosh dhimbjen. Unë do e respektoj gjithmonë atë, dhe do e dua gjithmonë. Ndonjëherë dëshiron të mërzitesh ose ta përballoni në një tjetër mënyrë, por në fund të ditës, nuk do dëshironit të digjnit një urë që keni luftuar shumë për ta dëmtuar.”, përfundoi Bella Hadid.