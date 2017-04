Befason studimi: Çiftet që bëjnë këtë gjë, qëndrojnë përgjithmonë bashkë

E çuditshme por e vërtetë!

Ne tashmë e dimë se të pish mund të lehtësojë stresin, të zbusë situatat e vështira dhe mund t’ju ndihmojë të humbni peshë. Por tashmë disa studiues shprehen se alkooli mund ta bëjë martesën më të lumtur, të shëndetshme dhe më të qëndrueshme. Në një studim të publikuar në “Revistën e Gerontologjisë” në Shkencën e Psikologjisë thuhet se çiftet që pinë së bashku, qëndrojnë me njëri-tjetrin më gjatë. Reuters bën me dije se për këtë studim janë intervistuar 3000 çifte të cilët kanë qenë të martuar prej 33 vitesh, dhe arritën në përfundim se çiftet që kanë pirë së bashkë kanë patur një lidhje më të gjatë sesa ato çifte ku ka pirë vetëm njëri partner. Dhe pikërisht këto çifte ku vetëm njëri partner konsumon alkool kanë më shumë gjasa të ndahen. Tani filloni të hapni shishet, me siguri objektivi juaj është të bëheni tapë me të dashurën!