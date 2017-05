Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora, do të publikojë në 26 maj këngën e re, një bashkëpunim me Ed Sheeran.





Në një postim në rrjetin social Instagram, Rita Ora shprehet se “po ndodh në të vërtetë… Është zyrtare! Your Song, në 26 maj”.





Kënga e re, vjen pas këngës së saj të fundit, të publikuar në vitin 2015 “Body On Me”.





Bashkëpunimi me këngëtarin Ed Sheeran është i pari, ndërsa kënga titullohet “Your Song”.









6

6

INSTAGRAM / RITAORA_QUEEN 6



GETTY IMAGES - WIREIMAGE 6

GETTY IMAGES - WIREIMAGE 6

GETTY IMAGES 6 The star has said their platonic friendship is “amazi