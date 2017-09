Avokatja shqiptare më seksi, ‘ju përvëlon’ kur t’i shikoni pozat e saj

Redona Koçi është bukuroshja shqiptare, që ka mbaruar për juridik, por që ka edhe një pasion, të cilin nuk e lë kurrë pas dore dhe ky pasion është modelingu.





E re, tërheqëse dhe shumë joshëse, mund të themi se ajo është nga ato modele që i ka lënë të gjithë pa fjalë me format trupore që shumë femra shqiptare vetëm mund t’i ëndërrojnë.





Më poshtë janë përzgjedhur fotografitë më të bukura të juristes Koçi, të cilat ajo i ka bërë publike në rrjetin social ‘Instagram’. Sigurisht mos prisni ta shihni me pelerinë, apo me Kushtetutën e Shqipërisë në duar.





Në intervistat e mëhershme ajo është treguar shumë e hapur për të folur për çfarëdo teme. Në emisionin e Oktapod të Turjan Hyskës kishte thënë, se gjithmonë pëlqen të flejë nudo, edhe atëherë kur është ftohtë.





Ndërsa në pyetjen provokuese, se cila është ëndrra më seksi për të, ishte përgjigjur: “Nuk shikoj ëndrra me seks, sepse i bëj në realitet”. Duke folur për zhveshjet dhe fotografitë provokuese, ajo i ka quajtur jo të zakonshme, por me stil, ndërsa asaj i mjafton të ndihet mirë me veten.