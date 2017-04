Arsyet pse meshkujt gënjejnë në shtrat

Orgazma e rreme zakonisht i atribuohet femrave, por edhe meshkujt mund të mashtrojnë në lidhje me arritjen e kulminacionit në seks.

Sa shpesh dhe pse meshkujt mashtrojnë në lidhje me orgazmën e tyre, ka qenë një objekt studimi i publikuar në revistën “Sexual and Relationship Therapy” në të cilën morën pjesë 458 meshkuj mes moshës 18 deri 29 vjeç. Të anketuarit u pyetën në lidhje me pyetjet që kishin të bëjnë me përvojat e tyre seksuale në katër muajt e fundit.

Rezultatet treguan se më shumë se gjysma e të anketuarve, ose 230 prej tyre kanë mashtruar orgazëm të paktën një herë në katër muajt e fundit. Por kjo nuk është befasia më e madhe e studimit.

Në fakt, në mesin e të anketuarve të cilët mashtrojnë në lidhje me orgazmën, është vërtetuar se përbëjnë një të katërtën e kohës që ata kishin marrëdhënie seksuale, e më së shumti gjatë seksit vaginal, ndoshta për shkak se kështu është më lehtë për t’i mashtruar partneret me orgazmë të rreme, në krahasim me seksin oral.

Meshkujt kanë pohuar se mashtrojnë në lidhje me orgazmën në rastet e:

Përvojës ë keqe seksuale.

Për shkak se partnerja e tyre nuk i tërheq mjaftueshëm seksualisht.

Sasia e tepruar e alkoholit që kanë konsumuar para seksit.

Nuk janë në humor për seks.