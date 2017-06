Kanë kaluar disa javë që prej daljes së saj nga shtëpia e famshme e "Big Brother", por konkurentja simpatike Armela Hyseni ka vazhduar të jetë pranë publikut. Ndonëse ka treguar gjithnjë që ka një fizik të shkëlqyer, këtë herë ajo ka tërhequr vëmendje me ndryshim drastik të pamjes së saj. Prej ditës së sotme pamja e Armelës nuk është më njësoj, pasi është “transformuar” me flokët bjonde dhe me një piercing në buzë.